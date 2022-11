Margherita Rebuffoni ricorda la figlia Nadia Toffa: "Voleva vivere, era un uragano"

"Aveva un coraggio e una voglia di vivere inimmaginabile, era un uragano". Ospite a "Verissimo", Margherita Rebuffoni ricorda la figlia Nadia Toffa, scomparsa a Brescia il 13 agosto 2019.

"Ha voluto lavorare fino all'ultimo. Non so dove andasse a prendere le energie, visto che era uno scricciolo, ma, quando arrivava il sabato, lei le trovava per riuscire ad andare in onda la domenica a Le Iene", racconta la donna a una Silvia Toffanin particolarmente commossa.

"Nell'ultimo periodo, invece, si è chiusa in sé stessa, non voleva più vedere nessuno, tranne me", continua Rebuffoni, tornando ai momenti più duri della malattia. "Io, quando ero con lei, non avevo paura. Non mi lasciava mai diventare triste".