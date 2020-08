Nell'anniversario della sua scomparsa, mamma Margherita diffonde un brano inedito scritto da Nadia Toffa: "Donna Altalena" 

Si tratta di un brano che la conduttrice aveva scritto già molto tempo prima della sua morte e che aveva poi registrato durante il periodo in cui combatteva, da guerriera, la sua dolorosa battaglia contro il tumore.

"Una bellissima canzone scritta e incisa da lei, ed è un brano sulla vita e sull'amore, in senso lato. Per l'uomo, per la donna, per i bambini e la natura, universale", aveva già detto mamma Margherita parlando della canzone tempo fa e poi al Giornale di Brescia ha aggiunto nei giorni scorsi: "A marzo di un anno fa Nadia aveva inciso una canzone a Milano e abbiamo deciso che è finalmente arrivato il momento di diffonderla e così faremo. Il 13 agosto nel giorno del primo anniversario della morte la canzone sarà pubblica".

Una canzone che raccoglie i pensieri di Nadia, riflessioni, sensazioni ed emozioni provate e appuntate per non andare perdute.

"Cara Nadia, oggi è un anno che hai lasciato un vuoto in tutti noi", scrive la signora Margherita su Facebook nel toccante messaggio in ricordo della figlia: "Hai combattuto a testa alta e con il sorriso fino all'ultimo, divenendo un esempio per tante persone (...) Non smetterai mai di vivere nei nostri cuori".