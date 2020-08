"Le Iene" ricordano Nadia Toffa con uno special: "Ci manca il suo sorriso, era energia pura"

A un anno esatto dalla morte di Nadia Toffa, scomparsa il 13 agosto 2019, i colleghi la ricordano con " Le iene per Nadia " in onda in prima serata su Italia 1. "E' una puntata speciale in cui mostreremo tutte le cose belle che ha fatto con noi", ha spiegato Davide Parenti a "Tv, Sorrisi e Canzoni". "Dopo un anno il lutto è stato elaborato e volevamo far vedere chi era davvero Nadia, con i retroscena dei suoi servizi".

Nell'ultimo anno la Toffa è stata sempre presente nella redazione delle Iene: "Per tutta la scorsa stagione le abbiamo dedicato la sigla finale, dove si vede la sua silhouette che danza dolcemente sulla spiaggia. E' entrata nei nostri pensieri ogni giorno, prima di dormire". Nell'anniversario della morte, i colleghi l'hanno voluta omaggiare mostrando i video inediti di Nadia, catturati nel dietro le quinte dei servizi e durante i momenti di relax.

"Nadia era energia pura" - "Abbiamo raccolto tanti video inediti dai nostri telefonini. Volevamo mostrare chi era davvero Nadia, gli scherzi che le facevamo... Era energia pura, si buttava nelle cose con curiosità senza pensare ai pericoli. Una fuoriclasse generosa e un'amica su cui contare. Per me era come una figlia", ha dichiarato Parenti al settimanale.

Il provino di Nadia - L'ideatore delle Iene ha poi ricordato il suo provino per diventare iena. "Me la vidi arrivare, nessuno me l'aveva presentata, Mi disse che voleva diventare una iena. Non si lasciò scoraggiare quando le obbiettai che il mestiere si impara sul campo. Lei era decisa: mollò il lavoro sicuro e per un anno e mezzo venne in redazione con la sua Panda per studiare. Quando fu pronta, nel 2009, andò in video... con dei capelli improbabili".

Dieci anni di inchieste - Lo speciale ripercorrerà i suoi dieci anni da iena: dai servizi sull'Ilva di Taranto all'inchiesta sulla terra dei fuochi, passando per la sua esperienza come conduttrice a 'OpenSpace'. "E' stata sempre diretta, ottimista e sorridente fino all'ultimo. Credo che, ovunque sia, guarderà lo speciale e si farà grandi risate quando vedrà in tv anche gli autori e i registi più timidi. Solo Nadia è riuscita a farli venire allo scoperto".

