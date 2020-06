"Le Iene" omaggiano Nadia Toffa con una sigla: "Oggi avresti compiuto 41 anni. Ci manchi tanto"

A dieci mesi dalla sua scomparsa il ricordo di Nadia Toffa è sempre vivo tra i colleghi ma non solo. Mamma Margherita ha cercato di continuare il lavoro della figlia attraverso la Fondazione dedicata alla sua memoria e molte sono state già le iniziative messe in campo. Ed è proprio la mamma di Nadia, che sulla pagina Facebook della Fondazione ha scritto un commovente post dedicato alla figlia nel giorno del suo compleanno: "Oggi, 41 anni fa, nasceva il nostro tesoro: l’argento vivo della forza di Nadia è ancora con noi, intorno a noi e dentro di noi. Ha trascorso una vita piena e intensa, siamo stati inondati dal suo amore e dal suo entusiasmo, che sentiamo forte ancora nel cuore. La immaginiamo gioiosa e serena tra gli angeli e nella pace dell'amore di Dio. Questo ci conforta e ci dona la forza di continuare a trascorrere ogni giorno con il suo coraggio, apprezzando la vita come un dono, come lei ci ha sempre insegnato. - Mamma Margherita.

"Niente sarà più come pria" avevano detto i colleghi annunciando la morte della conduttrice sui social. Giornalista d'inchiesta si era occupata di temi molto importanti dall'Ilva di Taranto alla Terra dei Fuochi. Lottava contro un tumore da due anni e non si era mai arresa. Durante il periodo più cruciale della sua malattia, tra sedute di chemio e lunghe convalescenze a letto Nadia aveva tenuto aperto un dialogo molto attivo con i suoi fan attraverso Instagram, dove postava foto e pensieri e aggiornava tutti cercando di incoraggiare chi, come lei, viveva lo stesso dramma.

Fino al suo addio il 13 agosto del 2019.

Oggi, 10 giugno 2020 Nadia Toffa avrebbe festeggiato il suo quarantunesimo compleanno. Non potrà farlo, ma il pensiero di molti va a lei, al suo sorriso, alla sua voglia di vivere.

"L’importante è come vivi, quanto intensamente vivi, non quanto. Io spero di avere più tempo possibile, sto facendo tutte le cure, il problema è che continua a tornare questo tumore, vedremo quanto tempo avrò ancora, non molto credo. Io mi alzo la mattina e sorrido alla vita perché io amo la vita, l’ho sempre amata e l’amo anche adesso, ancora di più forse”.

