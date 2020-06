La madre di Nadia Toffa: "Prima di morire capì che la sorella era incinta"

"Poco prima di morire, Nadia mi disse a bassa voce che mia figlia Silvia era incinta di una bambina". Margherita Rebuffoni, ospite de "La vita in diretta" nel giorno del 41esimo compleanno della figlia, ricorda la rivelazione della Toffa. E aggiunge: "Quando guardo la sua foto mi dà una forza, mi trasmette nel cuore una serenità, non ho più paura di niente".

"Mia figlia da tempo provava ad avere un bambino ma non riusciva - prosegue - Io non le dissi niente per non illuderla, ma era vero. Poi è nata la nostra Alba Nadia, la nostra salvezza. Ho letto che chi soffre di tumore alla testa negli ultimi periodi sviluppa una sensibilità speciale...".

La mamma della Toffa ricorda che Nadia da piccola era un "peperino e un'incosciente che faceva ginnastica artistica acrobatica e sciava". Con un caratterino molto particolare che spiccava anche quando doveva difendere gli altri: "Difendeva i suoi compagni di classe, era la protettrice degli audiolesi della scuola”.

