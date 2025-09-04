Morte Matthew Perry, la spacciatrice della ketamina rischia 60 anni di carcere

Secondo l'accusa, la donna lavorava con un intermediario, Erik Fleming, per vendere fiale di ketamina all'assistente personale di Perry, Kenneth Iwamasa, che iniettò all'attore almeno tre dosi letali il giorno della morte. Dopo la notizia del decesso, Sangha invitò Fleming a cancellare tutti i messaggi. Durante una perquisizione a casa sua a North Hollywood, gli inquirenti hanno trovato metanfetamina, ecstasy, cocaina, pillole contraffatte di Xanax e vari strumenti per pesare e spacciare le droghe. Sangha ha ammesso di aver venduto ketamina a un altro uomo, morto di overdose nel 2019. "Si sta assumendo le sue responsabilità," ha dichiarato il suo avvocato Mark Geragos.