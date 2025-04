Morta a 55 anni l'attrice Valentina Tomada

In un mese la fiction "Il paradiso delle signore" perde tre protagonisti. Pietro Genuardi è morto il 14 marzo al Policlinico Umberto I di Roma dove era ricoverato da diversi mesi a causa di una grave malattia del sangue. Nella fiction vestiva i panni del magazziniere Armando, aveva 62 anni ed era stato un volto storico anche di "Centovetrine". Un mese fa, ma si è saputo solo l'8 aprile, è scomparso Andrea Savorelli. Conosciuto per il ruolo di Pietro Conti ne "Il Paradiso delle Signore". A darne l'annuncio è la sorella Alessandra con un post su Instagram in cui annuncia il decesso risalente a un mese fa: "Un mese senza te... Ti amo, ovunque tu sia, buon viaggio vita e luce mia".