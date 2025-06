"All'inizio il mio piano era quello di eliminare le tossine in eccesso dal mio corpo. Sentivo che il mio corpo era intelligente, e so che è vero. I nostri corpi sono fatti in modo brillante", ha detto la Lewis. "Ho deciso di tenere il mio tumore e cercare di eliminarlo in un modo diverso... Mi sono immersa nella ricerca e ho scoperto che i fattori ambientali e lo stile di vita influenzano il 90% delle cause del cancro. Così ho smesso di bere alcolici. Ho smesso di consumare zuccheri. Ho fatto una depurazione per eliminare l'accumulo di tossine nel mio corpo. Ho iniziato a cambiare il modo in cui gestisco lo stress. Il mio obiettivo era fare cose che aiutassero il mio corpo a continuare a essere abbastanza completo da guarire, invece di distruggerlo in anticipo. Inoltre, non riuscivo a capire come conciliare la doppia mastectomia, la chemioterapia completa e, potenzialmente, la radioterapia che mi stavano prescrivendo, nella mia vita già sovraccarica. Ancora più importante, questi metodi andavano contro ciò che credevo fosse giusto per il mio corpo... Vorrei poter tornare indietro. È importante per me ammettere dove ho sbagliato", aveva raccontato.