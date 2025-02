La famiglia di Michelle Trachtenberg si oppone all'autopsia: le causa della morte resteranno ignote

Ora sul certificato di morte sia la causa che le modalità del decesso saranno indicate come "non determinate". Un portavoce dell'Ufficio del medico legale capo di New York ha dichiarato che secondo la legge sulla sanità pubblica, "le famiglie possono opporsi all'autopsia sulla base di convinzioni religiose e, a condizione che non vi sia alcun sospetto di criminalità o ragione impellente di salute pubblica per procedere con l'autopsia", e in questi casi il medico legale rispetta l'obiezione. Dal canto loro, i familiari, che avevano chiesto di mantenere la privacy su questa vicenda, hanno permesso al medico legale di condurre solo un esame esterno del corpo.