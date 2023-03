Maurizio Costanzo sepolto nella tomba che aveva "ospitato" Monica Vitti

Nel cimitero del Verano, situato nel quartiere Tiburtino, vicino alla basilica di San Lorenzo e considerato un vero e proprio museo a cielo aperto, sono seppelliti alcuni tra i più grandi artisti dello spettacolo italiano, da Alberto Sordi a Raimondo Vianello e poi Ennio Morricone, Nanni Loy, Ciccio Ingrassia, Vittorio Gassman, Bud Spencer, Rino Gaetano e i tre De Filippo Eduardo, Peppino e Luigi.

Un luogo di inestimabile valore sotto il profilo storico-artistico e di storia della cultura italiana dalla metà dell'Ottocento sino a tutto il Novecento.

I funerali di Maurizio Costanzo si sono tenuti venerdì 27 febbbraio nella Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo a Roma. Durante le esequie del conduttore tv e giornalista, la sua prima figlia Camilla ha voluto leggere un messaggio: "Papino, l'ondata d'amore che ci ha sommersi è merito del bene che hai dato a tantissime persone. Non hai avuto tre figli ma molti di più - ha detto Camilla Costanzo -. In molti ti hanno considerato un padre e in questi giorni abbiamo consolato molte persone".

Le stesse che come una lunga onda accorrono adesso davanti alla sua tomba, provvisoria o definitiva che sia, l'importante è rendergli ancora una volta omaggio.

Il ritorno in tv di Maria De Filippi

Nel frattempo Maria De Filippi è tornata in tv con le sue trasmissioni. Le puntate di C'è posta per te e Amici si sono aperte con un messaggio di ringraziamento. "Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto, Maria". Così la moglie di Maurizio Costanzo ha ringraziato tutti per l'affetto ricevuto. Affetto che come si è visto anche la cimitero del Verano di Roma non sembra calare. "Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato", aveva detto Maria De Filippi tornando in studio per registrare la nuova puntata di "Amici".