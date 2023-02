Maurizio Costanzo, ai funerali la figlia Camilla: "Ora sarai con Sordi e Gassmann a fare talk show in paradiso"

Si sono tenuti i funerali di Maurizio Costanzo nella Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo a Roma. Durante le esequie del conduttore tv e giornalista, la sua prima figlia Camilla ha voluto leggere un messaggio: "Papino, l'ondata d'amore che ci ha sommersi è merito del bene che hai dato a tantissime persone. Non hai avuto tre figli ma molti di più - ha detto Camilla Costanzo -. In molti ti hanno considerato un padre e in questi giorni abbiamo consolato molte persone".

"Ci lasci un'eredità importante, il tuo più grande insegnamento, l'umiltà - ha proseguito -. Non ti saresti mai aspettato una grande dimostrazione d'aspetto. Ci avresti detto come sempre: 'ma vi rendete conto? Tutto questo per me'. Ora sei per mano a Sordi e Gassmann, ti immaginiamo mentre in Paradiso organizzi un altro dei tuoi talk show".

Il saluto del mondo dello spettaolo - A partecipare alle esequie tantissimi volti noti dello spettacolo: da Christian De Sica a Sabrina Ferilli, passando per Gerry Scotti, Carlo Conti, Lorella Cuccarini, Mara Venier, Pio e Amedeo, Luciana Littizzetto, il regista Roberto Cenci, Giorgio Panariello, Massimo Lopez, Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli, Vittorio Sgarbi, Alfonso Signorini e tanti altri. Presenti anche molti esponenti dell'editoria: a partire dall'ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, seduto accanto a Maria De Filippi durante la celebrazione.