Maurizio Costanzo, Demo Morselli: "Lo incontrai a un matrimonio, mi disse: faremo tanta strada assieme"

Oltre vent'anni insieme in tv. Anche Demo Morselli ha voluto omaggiare Maurizio Costanzo, dopo la scomparsa del noto giornalista e conduttore. Il celebre direttore d’orchestra dei suoi programmi, intervenuto a "Mattino Cinque News" ha parlato del suo incontro con Costanzo.

Anche per lui, come per altri, è stato un momento che gli ha cambiato la vita: "Sono stato invitato a un matrimonio di due personaggi celebri e lì lo incontrai - ha detto - la mia esibizione a questo matrimonio gli piacque talmente tanto che mi sembra Fiorello ci portò a 'Un disco per l'estate' a Riccione. Nel frattempo Maurizio diventa anche direttore di Canale 5 e durante un sound check, suonai un brano di Glenn Miller, 'In the mood' e altri successi swing dell'epoca. Non pensavo fosse il suo genere musicale, ma mi chiamò e mi disse che gli era piaciuto molto quello che avevamo suonato e mi disse: io e lei faremo tanta strada assieme. Fu l'unica volta che mi diede del lei, poi sempre del tu".