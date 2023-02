Maurizio Costanzo, l'ultimo omaggio: oggi i funerali solenni a Roma

Dopo aver lasciato il Campidoglio, il feretro di Costanzo è passato sotto i suoi uffici prima di arrivare a Piazza del Popolo. Dove man mano sono arrivati altri personaggi della televisione, accorsi per rendere omaggio al grande giornalista, da Gabriel Garko a Massimo Lopez, Fiorella Mannoia, il duo di comici Pio e Amedeo ("Era una persona unica"), Gerry Scotti, Paolo Sorrentino, Valerio Scanu e Vladimir Luxuria.

Le dichiarazioni dei Vip davanti alla Chiesa

"Maurizio era una persona che stimavo tantissimo, gli volevo tanto bene. Sono qui per lui, per Maria (De Filippi, ndr) e tutto il Gruppo Fascino. Per l'Italia ha rappresentato un grande giornalista, una grande persona e soprattutto per me un grande amico". Cosi' il principe Emanuele Filiberto di Savoia all'ingresso della Chiesa degli Artisti.



"Siamo tutti molto dispiaciuti, per me è come perdere un parente, era unico, rivoluzionava le giornate attraverso la tv. Se dobbiamo stare vicini a Maria adesso? Credo che sappia scegliere le persone da tenersi vicino, penso che supererà al meglio questa situazione alla quale non credo fosse particolarmente pronta", ha dichiarato il cantante Valerio Scanu.



"Perdo un amico. Parlavo con lui di cultura, libri, calcio, della Roma. Di tante cose. Mi mancheranno i suoi consigli, le sue dritte. Come affrontare le cose belle della vita, le compagne, i figli. L'ultima volta che l'ho visto e' stato qualche mese fa. Era un po' fragile ma andavo a trovarlo, lui regalava tartarughe, a mio figlio piacevano tanto ma non abbiamo fatto in tempo". Queste le parole di Alex Britti, che ricorda il suo amico Maurizio Costanzo.