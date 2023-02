Maurizio Costanzo, il cordoglio del mondo dello spettacolo | Gianni Morandi: "E' un grande dolore"

Tanti i messaggi di personaggi noti che soprattutto via social hanno espresso il loro dolore. "Ho sempre pensato che questo giorno non sarebbe arrivato mai. Per la persona che sei, la cultura che hai sempre elargito e la tua sagace ironia, questo paese perde TANTISSIMO" ha scritto Simona Ventura . "E' un grande dolore - ha commentato Gianni Morandi -. Ci conoscevamo da sempre, gli volevo bene".

Sono in tanti a ricordare Maurizio Costanzo. A partire da Mara Venier, a lui legatissima. "Un pezzo di storia giornalismo, della comunicazione, il più grande della nostra storia insieme a Enzo Biagi e Indro Montanelli, dire chi era Maurizio era scontato ma io voglio dire che ho perso un grande amico uno dei punti di riferimento della mia vita - dice -. Un amico col quale ci confidavamo continuamente, uno dei pilastri della mia vita".



Un altro amico di sempre è stato Roberto D'Agostino, molte volte ospite del "Costanzo Show". "Non se l'aspettava nessuno. Ho frequentato per tanto tempo il palco del 'Costanzo Show' in un periodo in cui di svalvolati c'eravamo solo io e Sgarbi - afferma -. Uno dei più grandi personaggi capaci di tirare fuori qualsiasi cosa da chiunque. Un grande, con l'aspetto disincantato, sogghignante e ammiccante con lo spettatore. Davvero imbattibile".

Lo ricorda sui social Ezio Greggio. "Addio Maurizio. Grazie per l'incontro con Enzo. Un mese fa ero ospite della tua trasmissione radio - ha scritto -: hai riso tanto sugli aneddoti dei nostri incontri al tuo show o quando ti facevamo gli scherzi io e Enzo travestiti da donna da Maria a 'C'è posta per te'". Alba Parietti lo definisce "Una persona molto intelligente, arguta, complessa. Io devo tutto a lui - continua -. Il suo 'Uno contro tutti' resterà indelebile. Un uomo con una spiccata capacità seduttiva, narcisista, affascinante. Ha inventato una tv che resterà la prima e unica irripetibile".

"Un amico, una persona bellissima, corretta, onesta. Ci ho scritto tante cose insieme. Ci ho passato momenti belli, intensi, profondi, come era lui - dice Alex Britti -. Sono stato un'estate a casa sua al mare, stavamo tutto il giorno insieme. Abbiamo scritto, giocato, lavorato con serenità. Perdo un amico importante". "Un dolore immenso non so come farò senza di lui" dice Pierluigi Diaco, mentre il regista Giovanni Veronesi si dice sorpreso: "La morte si porta via Maurizio Costanzo che io avevo previsto immortale - scrive -. Non lo conoscevo bene, solo qualche sporadico avvicinamento, pero' so per certo che era un vero amante del cinema".