Morte Maurizio Costanzo, il cordoglio del mondo della politica | Giorgia Meloni: "Ci lascia un'icona"

Salvini: "Grande tristezza e commozione" "Grande tristezza e commozione. Se ne va un grandissimo della televisione che ha accompagnato generazioni di italiani". Lo scrive su Instagram il ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini, commentando la morte di Maurizio Costanzo. "Buon viaggio Maurizio, grazie di tutto", aggiunge il leader della Lega.

Tajani: "Indimenticabile suo contributo in lotta a mafia" "Con Maurizio Costanzo ci lascia un grande giornalista, una persona colta e per bene che ha raccontato, con capacità uniche, importanti vicende del nostro Paese. Indimenticabile il suo contributo nella lotta alla mafia. Mi stringo al dolore dei suoi cari e della moglie Maria". Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.

Conte: "Se ne va un pezzo di storia del Paese" "Ha rivoluzionato la comunicazione e la tv in Italia, senza mai mettere da parte l'impegno civile fino a sfidare senza paura la mafia, rischiando la sua stessa vita. Con Maurizio Costanzo se ne va un pezzo di storia culturale del nostro Paese". Così Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, in un post su Twitter.

La Russa: "Ha raccontato i mille volti della Nazione" "Con Maurizio Costanzo se ne va un professionista serio e preparato, un volto storico del giornalismo e della tv, un conduttore radiofonico, uno sceneggiatore, uno scopritore di talenti e tanto altro ancora. Per decenni il suo salotto ha raccontato i mille volti e le tante sfaccettature della nostra Nazione tenendo compagnia agli italiani in moltissime serate. Alla sua famiglia giungano le mie sincere condoglianze". Così in una nota il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Fontana: "Italia perde grande giornalista e uomo di cultura" "Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Maurizio Costanzo. L'Italia perde un grande giornalista, un uomo di cultura, autore di programmi che hanno innovato il linguaggio televisivo del nostro Paese. Rivolgo alla famiglia le più sentite condoglianze". Lo dichiara Il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana in una nota.

Urso: "Il pubblico non lo dimenticherà" "Maurizio Costanzo ha innovato il mondo della comunicazione televisiva con uno stile inconfondibile che ha fatto storia, esempio e modello inimitabile per l'empatia che aveva con il suo pubblico non lo dimenticherà". Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ricorda così il giornalista scomparso.

Lollobrigida: "Perdiamo icona libera e coraggiosa" "La scomparsa di Maurizio Costanzo è una grande perdita per il mondo della televisione e del giornalismo italiano. Un'icona che, con la sua voce inconfondibile, libera e coraggiosa, ha saputo raccontare la nostra società e i momenti più difficili della nostra storia con garbo ed impareggiabile professionalità". Così il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida su Facebook.



Mulé: "Addio a un faro del giornalismo" "Chi ha avuto la fortuna e il privilegio di lavorare con Maurizio Costanzo sa quanto fosse un uomo unico e generoso. Non era solo un giornalista, ma un interprete della realtà e uno straordinario "psicologo" in grado di indagare e toccare le corde più intime di chi aveva di fronte. Da cronista quale sempre è stato, Maurizio ha scritto pagine che gli italiani ricorderanno sempre per la loro semplice grandezza, a cominciare dall'impegno antimafia che gli costò un attentato. Ogni giornalista dovrebbe prendere esempio da quello che è stato in grado di raccontare e realizzare. A questo faro del giornalismo mi inchino commosso mentre abbraccio Maria, i suoi figli, e chi gli ha voluto bene". Lo afferma Giorgio Mulé, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia.

Crosetto: "Un vero pezzo di storia, mai banale" "Profondamente colpito per la scomparsa di Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore televisivo, autore. Ha raccontato con intelligenza e ironia l'evoluzione della società italiana. Anzi, un vero e proprio pezzo di storia. Un uomo mai banale. Addio, Maurizio". Lo scrive su Twitter il ministro della Difesa Guido Crosetto.



Sgarbi: "È morto il padre della nostra tv" "È terribile, è morto nostro padre, mio padre, tuo padre, l'inventore della nostra tv, quella con tanti ospiti, quella con diverse voci". Così lo storico dell'arte e sottosegretario Vittorio Sgarbi che ha appreso della notizia della morte di Maurizio Costanzo mentre era collegato con La7 a L'Aria Che Tira. Myrta Merlino ricorda a Sgarbi il suo esordio in tv proprio da Costanzo: "È dimostrato quello diceva Funari: la televisione è imprevisto. Questi effetti di imprevisto erano legati al tipo di incontri", incroci tra persone "che hanno permesso a me di esistere. La sua televisione era quella in cui capitavano le cose, quella in cui sono nate tante figure capaci di sorprendere".