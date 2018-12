Lory Del Santo scopre che il fidanzato si è tagliato i capelli e si arrabbia

Lory Del Santo scopre in diretta che il fidanzato si è tagliato i capelli e non la prende bene. Piero Chiambretti la stuzzica a "La repubblica delle donne" e la showgirl non contiene la rabbia. "Me lo doveva chiedere... si è rasato, può essere questa è una ragione per litigare?", si chiede mostrando il telefonino con la foto di Marco Cuccolo completamente pelato.