Lory Del Santo a Obbligo o Verità: "Vi svelo i segreti di The Lady"

"Sono in un periodo della mia vita in cui voglio solo verità". Con questo spirito Lory Del Santo, come altri concorrenti del "Grande Fratello Vip" hanno fatto prima di lei, affronta Obbligo o Verità. Comincia raccontando il suo appuntamento con Donald Trump, che si è rivelato un semplice incontro casuale in ascensore durante il quale lei - colta completamente alla sprovvista - non ha proferito parola.



La Del Santo è anche molto conosciuta per la sua webserie The Lady, di cui le viene chiesto di spiegare una particolare scena e rispondere ad alcune curiosità dei fan - tra cui un mancato Oscar a Chang, uno dei personaggi ironicamente più apprezzati della serie. Si è poi passati a domande più personali. "Ho avuto un uomo in stile Corona, anzi, peggio. L'ho lasciato". Conclude con la classifica dei suoi amanti, spesso diventati qualcosa di più come nel caso di Eric Clapton.