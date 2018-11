Ivan Cattaneo a "Obbligo o Verità": "Negli anni 80 stavo con un calciatore italiano famosissimo"

Dalla scena di "Via col Vento", interpretata in maniera sublime, alle rivelazioni sulle sue relazioni amorose, passando per meme e scenette molto divertenti. Come per tutti i concorrenti del "Grande Fratello Vip" eliminati dalla casa più spiata d'Italia, anche Ivan Cattaneo si è sottoposto al format digitale "Obbligo o Verità", dove si è lasciato andare ad alcune confessioni piccanti: "Sono stato con un personaggio famoso, un calciatore degli anni 80" Rivela Cattaneo evitando però le ulteriori domande della produzione. L'artista ha inoltre parlato di un messaggio piuttosto "hot" inviato per errore ad Al Bano: "Nel telefonino ho uno che si chiama Albino e ho sbagliato. Volevo sotterrarmi vivo dalla vergogna".