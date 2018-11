Dalle scuse alle sorelle Provvedi per il duro confronto avvenuto nella casa del "Grande Fratello Vip" alla cotta per Fabio Basile, è un Alessandro Cecchi Paone a tutto tondo quello che si concede al format digitale "Obbligo o verità" proprio in compagnia del judoka italiano. I due si sono chiariti e hanno rafforzato la loro amicizia grazie a un sereno confronto durante il quale però non sono mancati momenti di puro divertimento, come la "bottle flip" di Cecchi Paone o la riproduzione del meme di John Travolta. Una serie di momenti, insomma, assolutamente da non perdere.