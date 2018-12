Jane Alexander e Martina si scambiano i vestiti e leggono un romanzo erotico a "Obbligo o Verità"

È stata all'insegna delle risate e del divertimento la puntata di "Obbligo o verità" che ha avuto come protagoniste Martina Hamdy e Jane Alexander. Le due ex concorrenti del "Grande Fratello Vip" si sono sottoposte alle domande e alle "penitenze" della produzione, lasciandosi andare ad alcune sfide molto interessanti. Dopo essersi scambiate i vestiti, Jane ha confermato di aver definitivamente chiuso con Gianmarco, rivelando inoltre di non aver ancora presentato Elia a suo figlio: "Però si conoscono già tramite internet, penso si seguano a vicenda su Instagram". Martina è tornata invece a vestire i panni della meteorologa e ha sfruttato il format digitale per togliersi qualche sassolino dalla scarpa: Se fossi stata inutile, come qualcuno pensa, sarei uscita dalla casa molto prima".