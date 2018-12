Lory Del Santo a “Domenica Live”: "Il Grande Fratello mi ha aiutata"

Ospite da Barbara D’Urso durante l’ultima puntata di “Domenica Live”, Lory Del Santo torna sul dramma del figlio Loren, morto poco più di due mesi fa a soli 19 anni, e su tutte le polemiche che l’hanno coinvolta dopo aver deciso di entrare al "Grande Fratello": “Ho preso un ascensore, mi ha portato a un piano diverso della mia vita, non sapevo dove mi sarei ritrovata però era importante per me cambiare qualcosa e partecipare al GF mi ha fatto bene”. La sua decisione però ha scatenato molte critiche e molti degli opinionisti in studio hanno sottolineato che quella scelta non fosse la migliore, come prova a spiegarle Daniele Interrante: “Partecipare a un reality a così poco tempo da una disgrazia non so che mano possa dare”. Cecchi Paone però la difende a spada tratta: “Lory non ha voluto aiuto da nessuno, abbiamo parlato di tutto nella Casa, ma non di quel dramma. È stata fortissima”. Fondamentale per superare un momento così complicato la presenza del compagno Marco Cucolo: "E' stato un supporto incredibile, ha avuto una sensibilità unica nel confortarmi".