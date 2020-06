"Le Iene" e il gatto "ecologico" di Marco Predolin

Cosa fareste se scopriste che il vostro gatto può salvare il pianeta dai rifiuti? "Le Iene" hanno fatto credere a Marco Predolin che il suo micio, mangiando la plastica, fosse in grado di trasformarla in materiale biodegradabile. Il presentatore, preoccupato per il povero Jack, non ha però preso bene la rivoluzionaria scoperta del finto anestesista Alessandro di Sarno...