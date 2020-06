Lo scherzo de "Le Iene" a Fernanda Lessa: il marito è un assassino dei servizi segreti?

Fernanda Lessa è stata la protagonista inconsapevole del thriller de "Le Iene" intitolato “Notte di sangue a Pino Torinese” (in onda martedì in prima serata su Italia 1). La modella ed ex gieffina è una grande appassionata di polizieschi, così Alessandro di Sarno e il marito Luca le hanno fatto credere di essere invischiata in una storia di omicidio. Come andrà a finire tra pistole, cadaveri e fughe in piena notte?