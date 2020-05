Andrea Zelletta e Natalia Paragoni nella bufera dopo lo scherzo de "Le Iene"

Leggi anche>

Reazione violenta - Dopo la messa in onda dello scherzo, in cui si vede la ragazza scagliarsi sul compagno, in tanti sui social hanno giudicato inaccettabile la violenza di Natalia. Sono piovute critiche anche sui complici dello scherzo per non averla fermata. Nel video, infatti, la Paragoni urla e impreca contro Andrea e poi si avventa su di lui, schiaffeggiandolo sul divano e prendendolo per i capelli.

L'appoggio dei follower - La coppia, tuttavia, pare aver superato indenne la bufera. Su Instagram i due hanno infatti pubblicato una foto di loro avvinghiati e sorridenti con il commento "We Are Love". I loro follower non sembrano essere rimasti sconvolti dalla gelosia di Natalia e l'hanno anzi interpretata come una dimostrazione d'amore.

Il commento della finta amante: "Quanti ipocriti!" - Tra i sostenitori della coppia anche Roberta Carluccio, che era stata complice de "Le Iene" per lo scherzo ai danni di Ivana Mrazova e Luca Onestini. "Quanti ipocriti , quando ho fatto uno scherzo io come amante complice per le Iene e la ' vittima ' non ha reagito li avete insultati dicendo: ah coppia finta! Fossi stata in lei lo avrei ammazzato di botte ! .. fregatene Nati ! Ps : io ho fatto di peggio", ha scritto Roberta a margine dello scatto.

