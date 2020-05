"Le Iene" mettono in crisi l'ex tronista Andrea Zelletta e Natalia Paragoni

La quarantena può mettere in crisi gli amori più solidi e quelli nati davanti alle telecamere non fanno eccezione. L'inviato de "Le Iene" Sebastian Gazzarrini ha messo alla prova Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, coppia nata nello studio di "Uomini e Donne". Ecco un'anteprima dello scherzo, in onda questa sera su Italia 1.

Leggi anche>

La figlia Aurora tradita davanti a Michelle Hunziker... ma è uno scherzo delle Iene

Amori in quarantena - Nell’era del lockdown "Le Iene" hanno organizzato l’esperimento “Amori in quarantena”, sulle coppie nate in tv per vedere che cosa ci sia di vero osservandole lontano dai riflettori. Le prime "cavie" sono Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, coppia nata in televisione la cui storia ha appassionato moltissimi telespettatori.

Andrea e Natalia, innamorati e felici sui social Instagram 1 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 10 di 14 Instagram 11 di 14 Instagram 12 di 14 Instagram 13 di 14 Instagram 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il presunto tradimento - Natalia lo ama davvero o lo sta "usando" per avere visibilità? “Ci metto la mano sul fuoco”, è sicuro Andrea. Così l'inviato Sebastian Gazzarrini decide di mettere zizzania e fa credere alla ragazza che lui l'abbia tradita... Come reagirà?

Ti potrebbe interessare: