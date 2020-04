La figlia Aurora tradita davanti a Michelle Hunziker.. ma è uno scherzo delle Iene

In quarantena Michelle Hunziker si sta godendo un po' di tempo in famiglia. Le Iene Stefano Corti e Alessandro Onnis hanno però deciso di rendere l'isolamento meno noioso. La figlia Aurora e i suoi compagni di quarantena, il fidanzato Goffredo e l'amica Sara, le hanno infatti fatto credere di essere protagonisti di un pericoloso triangolo casalingo.

LA FOTO MALIZIOSA - Per prima cosa le Iene assegnano le parti ai tre attori: Goffredo è il distaccato, Aurora la preoccupata e Sara quella in carenza di affetto. Proprio mentre vengono definiti i dettagli Michelle chiama tutti per una foto di famiglia. È il momento perfetto per lasciare il primo segno: Goffredo durante lo scatto abbraccia la gamba di Sara. “Ma è il fidanzato di chi?”. Commentano subito i follower. Michelle però non dubita neanche per un secondo. “Tutti quelli che vedono del marcio in questa cosa è perché loro sono maliziosi” dice scocciata al marito.

SARA IN CERCA DI CONTATTO - E' il momento di far partire il primo affondo. Aurora chiede consiglio alla mamma per alcuni problemi di coppia: “Dobbiamo trasferirci insieme e ultimamente, che siamo sempre in casa, non andiamo molto d’accordo… tra l’altro Sara sta sempre attaccata a lui…”. La Hunziker però la rassicura: “A lui non gliene frega un c****! E Sara è tanto amica tua quanto sua…mi dice spesso che ha bisogno di un qualsiasi tipo di contatto”.

IL MASSAGGIO HOT AL BUIO - Sara parte all'attacco e mentre stanno guardando un film chiede a Goffredo di farle un massaggio. Michelle, incredula, con la coda dell’occhio li controlla e il giorno dopo riferisce tutto ad Aurora. Le consiglia poi di affrontare a viso aperto l'amica e di chiarire tutto.

BECCATI INSIEME A LETTO - Michelle viene poi mandata dal marito Tomaso nella camera dei ragazzi e trova Sara e Goffredo sul letto, in atteggiamenti ambigui: lei in reggiseno è sopra di lui. Arriva anche Aurora che urla disperata: “Io lo sapevo, io lo sapevo!o Te l’avevo detto mamma….”. Michelle rimane senza parola e non sa più cosa fare. Per fortuna interviene la figlia e le svela di essere vittima delle Iene,

