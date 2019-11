Lo scherzo de “Le Iene” a Juliana Moreira, prende a calci marito e "amante"

Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa sono il prototipo della coppia felice, anche se lei ha un "difetto": diventa facilmente gelosa del marito. “Le Iene” elaborano dunque uno scherzo: Vanessa Villa, spacciata per campionessa di arti marziali e fotomodella, viene presentata al marito durante gli allenamenti di muay thai.

L’allenamento è però del tutto particolare: ammiccamenti, scherzi e risatine tra i due. "Quando arrivi a casa ti gonfio di botte!", la reazione della modella brasiliana, rivolta al marito. Poi, qualche calcio nel sedere.

Dopo alcuni episodi nei giorni successivi, tra chiamate, messaggi e finti lavori offerti dalla complice de “Le Iene” a Stoppa, le due finiscono per vedersela sul ring. Moreira non risparmia i pugni e la colpisce al volto, tirando un altro calcio anche al marito, che si mette in mezzo per dividerle.

A quel punto “Le Iene” rivelano lo scherzo e le due protagoniste si abbracciano per suggellare la pace.