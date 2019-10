Lo scherzo de "Le Iene" che fa piangere Claudio Chiappucci

Furibondo e in preda a una crisi di nervi prima, in ginocchio e in lacrime poi. Questi i due volti di Claudio Chiappucci durante lo scherzo de "Le Iene" di cui El Diablo è stato vittima grazie alla complicità del figlio Samuele.

La trasmissione di Italia 1 ha infatti occupato la villa dell’ex ciclista, a cui Chiappucci tiene talmente tanto da chiamarla "la mia bambina", per trasformarla nel set del sedicente nuovo Fedez, un improbabile rapper che si fa chiamare Sporco.

"Chi ca**o sono questi qua?", si chiede Chiappucci entrando in casa dove trova bottiglie, mozziconi, immondizia e un murales gigante di un cobra disegnato su una delle sue pareti. Sempre più arrabbiato El Diablo insulta chiunque gli si pari davanti, compreso il figlio colpevole di aver fatto entrare in casa questi estranei.

"Hai finito di essere mio figlio", urla inferocito il campione delle due ruote. Fortunatamente l’intervento de "Le Iene" mette fine alla rabbia del campione che esausto e disperato scoppia in un pianto liberatorio.