Laura Freddi: "Avevo perso tutti i miei risparmi, salvata dal 'Grande Fratello Vip'"

Laura Freddi si è raccontata al quotidiano in un'intervista in cui ha toccato tanti aspetti della sua vita: dagli amori passati (prima di tutto quello con Paolo Bonolis), alle sue esperienze in tv. Si è soffermata anche su un periodo buio, quando lontana dal piccolo schermo ha avuto difficoltà economiche. "Per colpa di una causa di lavoro durata 12 anni e che mi ha prosciugato le finanze. Purtroppo non sempre si incontrano persone oneste. Avevo firmato documenti che non avrei dovuto firmare e per difendermi ho bruciato tutti i miei risparmi, ho pure dovuto vendere la casa che stavo ancora pagando", ha raccontato. A risollevare la situazione è stata l'esperienza alla prima edizione del "Grande Fratello Vip".



Laura Freddi al "Grande Fratello Vip" Laura Freddi ha partecipato nel 2016 alla prima edizione del "Grande Fratello Vip", condotta da Ilary Blasi. Quell'anno la vinicitrice è stata Alessia Macari mentre l'ex ragazza di "Non è la Rai" è arrivata alla serata finale ma si è classificata quinta. E' tornata davanti alle telecamere del reality anche nel 2021, stavolta in veste di opinionista "supplente" accanto ad Adriana Volpe durante un periodo d'assenza di Sonia Bruganelli. Un gioco di ruoli interessante, visto che Sonia è la moglie di Paolo Bonolis, con cui Laura ha avuto una storia d'amore lunga quasi 6 anni negli Anni 90.