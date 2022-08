Cristina Quaranta e Laura Freddi fanno sognare i follower, reunion per le ragazze di "Non è la Rai"

Sono passati 30 anni dai tempi di "Non è la Rai", quando si scatenavano insieme alle altre ragazze a bordo piscina nel programma cult, e sono ancora legatissime. Entrambe nel 2022 hanno festeggiato il 50esimo compleanno e si sono ritagliate qualche giorno a San Felice Circeo per celebrare insieme.

"E’ vero il tempo passa! Ma l’amicizia resta e per noi è la cosa più importante! Oggi quante risate" ha scritto Laura Freddi postando lo scatto. "50+50 e non sentirli" ha commentato Cristina Quaranta. Tanti anni dopo l'esperienza di "Non è la Rai" posano insieme in costume, senza make-up e senza filtri, con i capelli scompigliati e la pelle abbronzata. I follower non fanno mancare i commenti, tra complimenti per la loro forma perfetta e nostalgici ricordi del passato.

Chiusa l'esperienza a "Non è la Rai", Cristina Quaranta e Laura Freddi non si sono perse di vista. Tra le altre esperienze in tv, Laura è stata velina di "Striscia la Notizia" in coppia con Miriana Trevisan, conduttrice di "Buona Domenica" e, in anni più recenti, ha partecipato al "Grande Fratello Vip" come concorrente e come opinionista per qualche puntata in sostituzione di

Sonia Bruganelli

. A gennaio 2018 è diventata mamma di Ginevra, avuta dal compagno Leonardo D'Amico con cui convolerà a nozze la prossima primavera. Qualche settimana fa ha raccontato al settimanale DiPiù di essere guarita dall'endometriosi proprio a seguito della maternità: "Mi considero una miracolata".

Come Laura Freddi, anche Cristina Quaranta ha una figlia, Aurora, avuta dall'ex marito Matteo De Stefani. Anche lei dopo "Non è la Rai" è stata velina di "Striscia la Notizia" accanto ad Alessia Mertz e per un po' di tempo ha portato avanti la carriera televisiva. Da qualche anno però ha abbandonato il piccolo schermo e lavora come commessa e cameriera. Cristina ha raccontato in un'intervista a DiPiù di aver sofferto di depressione: "Stavo male, malissimo. Non avevo più voglia di alzarmi dal letto, nell’anima provavo un dolore fortissimo, devastante". Ad aiutarla, oltre la madre e la sorella, anche Laura.

Ne è passata di acqua sotto i ponti dai tempi di "Non è la Rai", eppure, vedendo Laura Freddi e Cristina Quaranta così unite durante la minivacanza al mare, sembra che il tempo si sia fermato. E mentre si rilassano sul materassino e ridono felici, sembra quasi di sentire "Please don't go" in sottofondo.