"La Talpa", le anticipazioni della prossima puntata: le prove e gli indizi del terzo appuntamento

Nella terza clip di anticipazioni, i concorrenti devono affrontare una prova nell'arena delle spie. Quattro di loro dovranno cercare delle monete e delle tessere per scoprire un nuovo indizio della Talpa in quattro in una striscia di terra alle cui estremità scorrono delle lingue di fuoco. Nel frattempo, altri quattro concorrenti devono resistere per tutto il tempo della ricerca in delle vasche ghiacciate. Se da un lato il calore annebbia la vista dei "cercatori", dall'altro il freddo diventa un nemico insidioso per gli altri. Una volta terminata la prova, i concorrenti portano le tessere nella villa delle spie e ricostruiscono la frase: "Io sono la Talpa e abbiamo due cose in comune". Cosa succederà ancora? Chi sarà la Talpa? Per scoprirlo, l'appuntamento è per il 18 novembre in prima serata su Canale 5.