"La Talpa", rissa sfiorata tra Gilles Rocca e Alessandro Egger: "Testa di..."

Secondo Egger, sarebbe stato Andrea Preti a trafugare la valigetta. Per questo, il concorrente ha invitato i suoi colleghi nella villa delle spie a tirare fuori le loro felpe: "Facciamo un controllo". Poi, ha puntato direttamente il dito contro Andrea Preti: "Andrea, ho visto un uomo con la barba che mi ha puntato una torcia in faccia", ha detto Egger. Il compagno però si è difeso dicendo di essere in camera in quel momento. Il racconto di Egger, però, non ha convinto gli altri giocatori. Per questo il modello ha minacciato di abbandonare il programma. Dal gruppo, si solleva la voce di Gilles Rocca: "Vuole andarsene perché pensava che noi non gli stessimo dando credito. - ha esclamato l'ex naufrago de "L'Isola dei Famosi" -. Il fatto che lui sia scappato ha interrotto la ricerca. E alla fine la ricerca della talpa è diventata la ricerca di Alessandro Egger". Per ore Egger è sparito, prima di tornare improvvisamente nella villa: "Ho fatto il giro intorno al lago perché stavo seguendo una cosa e quando vi ho sentito urlare sono corso qui". A questo punto Gilles Rocca va su tutte le furie: "Il gioco è una cosa, la vita vera è un'altra. Sono tre ore che ti stiamo cercando. Un po' di rispetto. Ho 41 anni, devi portare rispetto - sbotta l'attore -. Io me ne vado immediatamente se c'è una persona come te dentro la casa. Le ragazze hanno paura. Tu sei un testa di c**o che le ha fatte spaventare".