"La Talpa", il cast ufficiale della nuova edizione condotta da Diletta Leotta

Modella e attrice, Ichaki può vantare oltre 50 mila follower su Instagram. Nella scorsa stagione televisiva l'abbiamo vista impegnata nei panni di Madre Natura in alcune puntate della trasmissione Ciao Darwin 9 - Giovanni 8,7. Figlia della terapista e numerologa Roital More e dell'imprenditore Guy Ichaki, è nata e cresciuta a Herzliya, in Israele, per poi trasferirsi in Italia dove vive e lavora a diversi progetti nel campo della moda. Insieme al fratello minore Ran ha un marchio di gioielli che porta il loro nome, ma negli ultimi anni la modella è diventata nota per aver prestato il proprio volto a campagne pubblicitarie di grandi brand.