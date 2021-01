Auguri a Marina La Rosa: ripercorriamo la sua storia al "Grande Fratello"

Buon compleanno a Marina La Rosa che quest'anno compie 44 anni. Nata il 21 gennaio 1977 a Messina fu una delle protagoniste indiscusse della prima edizione del "Grande Fratello", quella che rese famoso anche Pietro Taricone e che fu vinta da Cristina Plevani.

Dopo l'esperienza al reality ha partecipato a numerosi altri programmi televisivi e si è dedicata alla recitazione: ha avuto una parte in Beautiful, ha interpretato diverse fiction e ha anche recitato in teatro. Nel 2019 si è classificata seconda a un altro reality show, L'Isola dei famosi. Tutti però la ricordano ancora come la "gattamorta" del "Grande Fratello" per le sue capacità seduttive mostrate all'interno della Casa. Rivediamo Marina La Rosa proprio durante il "GF" nel 2000.