Buon compleanno Giancarlo Fisichella, ecco quando Luciana Littizetto lo importunava a "Mai dire Gol"

Buon compleanno Giancarlo Fisichella. Il pilota nato a Roma il 14 gennaio 1973 compie 48 anni. Quattordici stagioni al volante di una monoposto, 231 gran premi disputati, tre quelli vinti, diciannove podi e quattro pole position. Sono questi i numeri che racchiudono la carriera di Fisichella in Formula Uno. Anni ricchi di soddisfazioni personali ma anche di momenti divertenti a cui il pilota si è prestato col sorriso.

Indimenticabile in tal senso è lo sketch al fianco di Lolita, il personaggio interpretato da Luciana Littizzetto in "Mai dire Gol". "Per te mi sono fatta anche la frizione ai capelli", commentava scherzosamente Lolita dopo aver portato in dono a Fisichella un profumatore per auto alla rapa. Un momento cult della trasmissione della Gialappa's.