Auguri a Fiona May: eccola quando giocava a "Buona Domenica"

Tanti auguri a Fiona May. Nata da genitori giamaicani il 12 dicembre a Slough, in Inghilterra, l'ex atleta compie 51 anni, anche se per lei il tempo sembra non passare mai. Diventata cittadina italiana nel 1994 per naturalizzazione dopo il matrimonio con Gianni Iapichino, astista e multiplista toscano, ha esordito nella nazionale azzurra nello stesso anno agli Europei di Helsinki, dove conquistò la medaglia di bronzo in quella che poi sarà la sua specialità, il salto in lungo.

Nel corso della sua carriera sportiva si è laureata, infatti, due volte campionessa mondiale di salto in lungo e ben due volte ha conquistato l'argento olimpico. Tuttora è detentrice del record italiano di salto in lungo, sia outdoor che indoor. Abbandonata la carriera sportiva, è entrata nel mondo dello spettacolo, recitando in alcune fiction e partecipando ad alcuni programmi televisivi.

Festeggiamo la bella e sorridente Fiona, rivedendola nel 1996 a Buona Domenica alle prese con un gioco in compagnia di Claudio Lippi, Marisa Laurito e Paola Barale.