Buon compleanno Sinead O'Connor: rivdiamola a "Vota la Voce" 1992

Tanti auguri a Sinead O'Connor. La cantautrice irlandese, nata a Dublino l'8 dicembre 1966, compie 54 anni. Famosa per la sua voce, la sua musica, ma anche per il suo anticonformismo, nel look e nel pensiero, ha conosciuto la popolarità alla fine degli anni '80 grazie al suo primo album "The Lion and the Cobra". E' però il singolo "Nothing Compares 2 U" a darle la fama a livello mondiale, nel 1990, brano scritto da Prince, incluso nell'album "I Do Not Want What I Haven't Got".



Due anni dopo, in diretta tv al "Saturday Night Live", strappò la foto di Papa Giovanni II, come forma di protesta contro i casi di pedofilia tra esponenti della Chiesa negli Usa. Negli ultimi anni è tornata a far parlare di sè per via dei suoi problemi mentali, di cui ha parlato pubblicamente sui social media. Per festeggiare il suo compleanno, bellissima, nel 1992 quando a "Vota la Voce" interpretava il brano "Success Has Made a Failure of Our Home".