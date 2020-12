Britney Spears compie 39 anni: eccola cantare "Baby One More Time" a Festivalbar 1999

Tanti auguri a Britney Spears. La cantautrice statunitense, nata a McComb, in Mississippi, il 2 dicembre 1981, compie 39 anni. Era appena maggiorenne quando ha conquistato la fama mondiale col suo primo album "...Baby One More Time", diventando un'icona pop e un idolo per gli adolescenti di tutto il mondo. Una vita, la sua, segnata dagli eccessi, nel bene e nel male: ha macinato record di vendite, scalato le classifiche planetarie, ha lavorato coi più grandi ed è stata protagonista di documentari, reality e decine di programmi tv.



La sua vita privata è stata però molto travagliata, a partire da quella sentimentale: i problemi di salute mentale, i due figli avuti da Kevin Federline che per anni le sono stati tolti e il difficile rapporto con i genitori. Britney è riuscita addirittura a far nascere un movimento, denominato "Free Britney", creato da chi sostiene che la cantante sia "prigioniera" del padre: l'uomo da anni ha ottenuto la sua tutela legale e gestisce i suoi patrimoni multimilionari. Contro di lui l'artista ha avviato una durissima battaglia giudiziaria. Eccola, appena 18enne, esibirsi per la prima volta davanti al pubblico italiano: nel 1999 salì sul palco del "Festivalbar" a Padova per cantare e ballare la sua prima hit, "...Baby One More Time".