Auguri a Gianni Morandi: rivediamolo cantare "Bella signora" ai "Telegatti" del 1990

Gianni Morandi compie 76 anni. Il "cantante ragazzino" è entrato nel cuore degli italiani grazie a un repertorio divenuto patrimonio comune degli italiani. perché Morandi è stato il fenomeno degli anni 60, quello di "Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte", "In ginocchio da te", "Non son degno di te", "Andavo a cento all'ora" e dei musicarelli legati ad alcuni di quei successi.

Negli anni Sessanta cambia pelle adattandosi ai tempi e scrive "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones", ma nel decennio successivo vive un momento buio della sua carriera. Solo a inizio degli anni Ottanta tornerà a conquistare il pubblico con cui stringe un legame sempre più forte che dura ancora oggi grazie ai suoi selfie sui social, ma anche agli ultimi tour prima del lockdown. Per festeggiare il suo compleanno rivediamolo cantare la sua "Bella signora" sul palco dei "Telegatti" del 1990.