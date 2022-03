"La Pupa e il Secchione Show", Mila Suarez contro Soleil: "Sei brava solo a parlare"

Per la giovane Maria Laura De Vitis e Mila Suarez l'avventura a "La Pupa e il Secchione Show" inizia con due serrati confronti con i giudici del programma.

"Io ho accettato di fare l'opinionista qui solo perché c'è Maria Laura", esordisce Federico Fashion Style, che insieme a Soleil Sorge appare piuttosto scettico di fronte ai racconti della pupa sulla storia d'amore, ormai finita, con Paolo Brosio. "Trovo abbastanza subdolo il fatto che tu debba giudicarmi per il mio aspetto fisico, in questi giorni ti vorrei far ricredere - prova a rispondere a tono Maria Laura in merito alle critiche della influencer italo-americana sul suo modo di vestire - Credevo che il programma che hai appena finito di fare ti avesse addolcita, mi spiace vedere che sei ancora un po' viperetta".

Nonostante l'intervento di Antonella Elia a favore di Maria Laura, in studio le frecciatine proseguono e fanno pensare al primo capitolo di una saga ancora molto lunga.

Poco dopo lo studio di Barbara d'Urso accoglie anche Mila Suarez, che nel corso della presentazione è protagonista di uno scontro proprio con Soleil per quanto accaduto nella Casa del "Grande Fratello Vip" con il suo ex compagno Alex Belli.

"Sei così preparata che affronti solo le ragazze straniere che non sanno parlare molto bene l'italiano, come hai fatto con Delia - commenta la modella, che non si risparmia - Hai fatto soffrire una donna che è una cosa orrenda. Alla fine sei brava solo a parlare, fammi vedere anche altre cose".

E infine aggiunge: "Hai sempre utilizzato le persone per arrivare in televisione, hai fatto così con tutti i tuoi ex. Cambi uomini come si cambiano le mutande".