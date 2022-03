La sorpresa di Drusilla Gucci per Francesco Chiofalo: "Avrai modo di mostrare il tuo lato dolce"

La prima puntata de "La Pupa e il Secchione Show", in onda martedì 15 marzo su Italia 1, si è aperta all'insegna delle presentazioni dei concorrenti e di alcune belle sorprese, come nel caso di Francesco Chiofalo. L'ex protagonista di "Temptation Island" ha ricevuto un romantico videomessaggio dalla compagna Drusilla Gucci, che poi ha fatto irruzione in studio per abbracciarlo prima che l'avventura dell'influencer prendesse ufficialmente il via.

"Non ci vediamo da pochi giorni, ma mi stai già mancando tanto - esordisce la ragazza - Sono molto felice della tua partecipazione al programma perché te lo meriti e avrai la possibilità di mostrare quella parte dolce che hai e che io conosco".

Dopo l'incoraggiamento, però, Drusilla ha avuto modo di mostrare tutta la gelosia provata nei confronti del fidanzato, invitato in maniera inequivocabile a mantenere un comportamento rigoroso con le altre concorrenti del reality condotto da Barbara d'Urso.