"La Pupa e il Secchione", Antonella Elia positiva al Covid e Barbara d'Urso ufficializza Soleil Sorge opinionista

E sì, perché in attesa di vedere il reality martedì 15 marzo in prima serata su Italia 1, l'opinionista Antonella Elia ha scoperto di essere positiva la Covid. Intanto fresca di " Grande Fratello Vip ", Soleil Sorge è stata ufficializzata terza giurata. L'altro è Federico Fashion Style .

IL CASO ANTONELLA ELIA - Antonella, in una Instagram Stories, ha spiegato di essere risultata positiva al Covid dopo un tampone eseguito in ambulanza negli studi Mediaset di Roma. E quindi non potrà essere presente nella prima puntata. "Sono in una situazione un poco bizzarra - ha detto - sono arrivata agli studi e ne sto altrettanto velocemente uscendo. Non so se farò La Pupa e il Secchione, forse, chissà".

SOLEIL OPINIONISTA - Diverso è invece il destino di Soleil. I rumors la volevano opinionista da settimane ma solo durante la finale del GfVip è stata ufficializzata la sua presenza. Barbara d'Urso si è infatti collegata con Alfonso Signorini e ha annunciato: "Ho tre giurati cattivissimi". "Ce n’è uno speciale, lo vogliamo rendere ufficiale?", ha risposto Signorini.

"C’è questo terzo giurato di cui tanto si parla. Vorrei ufficialmente dire: Soleil, sei stata nominata", è intervenuta Barbara. "Sarei onoratissima, non vedo l’ora", ha replicato la Sorge. "Troverà l’ex di Alex Belli e il suo ex cognato", ha proseguito la D'urso a proposito di Mila Suarez e Gianmarco Onestini. "Se vuoi ti mando pure Alex Belli", ha chiuso Signorini. E Barbara divertita ha risposto: "Ma perché secondo te prima o poi non mi sbuca da una botola?".

