"La Pupa e il Secchione Show": la nuova versione di Barbara d'Urso tra risate, storie, vip e reality

Assistere all’incontro/scontro tra pianeti completamente opposti sarà davvero divertente: donne dalla prorompente femminilità e uomini dal fisico mozzafiato accoppiati a studiose e intellettuali, poco avvezzi, al contrario dei loro partner, alla vita sociale e alla cura del loro aspetto. Alcuni concorrenti sono già noti al pubblico, altri si faranno conoscere. Tra i nomi dei già noti: Flavia Vento, Paola Caruso, Mila Suarez, Francesco Chiofalo, Gianmarco Onestini, Nicolò Scalfi, l’archeologo Aristide Malnati.

Le coppie di pupe/secchioni e secchione/pupi vivranno tutti insieme in una villa da sogno. Novità assoluta di questa edizione è che il martedì sera potranno uscire dalla villa per essere accolti in studio da Barbara d’Urso. E in un clima giocoso e scanzonato si racconteranno divertendo ed emozionando. Avranno un ruolo centrale anche le storie dei concorrenti e le dinamiche che si creeranno tra di loro in puro stile reality, tra vecchie ruggini che riaffioreranno, conti in sospeso da risolvere, confronti e sorprese inaspettate.

A "La Pupa e il Secchione Show" non poteva mancare una giuria agguerrita, formata da un inedito trio: Antonella Elia, Federico Fashion Style alias Federico Lauri e da…u n’ultima giurata a sorpresa di cui presto sarà svelato il nome.

I profili Instagram, Twitter e Facebook di Mediaset Infinity, insieme ai profili di Barbara d’Urso, accompagneranno la messa in onda de “La Pupa e il Secchione Show” coinvolgendo gli utenti e alimentando conversazioni online. Molti contenuti teaser e backstage lanciati dai profili già attivi da settimane, sono diventati virali generando oltre 24 milioni di impressions prima ancora dell’inizio del programma. L’hashtag ufficiale è #lapupaeilsecchioneshow.

SU MEDIASET INFINITY - Su Mediaset Infinity è possibile seguire le puntate in diretta streaming o recuperarle in un secondo momento, scorrere le playlist con i momenti più divertenti e i video esclusivi di backstage. Poi, ogni martedì dalle 20.30, Mediaset Infinity trasmetterà in diretta “Pupa Party”, appuntamento only digital realizzato in collaborazione con Studio71 Italia. “Pupa Party” è diviso in due parti: nella prima Dayane Mello e Andrea Dianetti si collegheranno con i protagonisti del programma; nella seconda, in compagnia di personaggi del mondo della tv e influencer, seguiranno live “La Pupa e il secchione Show”. L’interazione con gli utenti sarà assicurata grazie alla lettura dei commenti postati sui social con l’hashtag #pupaparty. Mediaset Infinity è il servizio gratuito dove puoi trovare tutti i programmi delle reti Mediaset, in diretta e on demand. È disponibile all'indirizzo mediasetinfinity.it, tramite l'app gratuita per gli smartphone Android e iOS e su tutte le SmartTV abilitate.

