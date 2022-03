"La pupa e il secchione show", svelate altre due "pupe" vip: Mila Suarez e Vera Miales

Ci saranno anche Mila Suarez e Vera Miales nel cast de "La Puapa e il Secchione Show". Lo ha annunciato a "Pomeriggio Cinque" Barbara d'Urso che condurrà la nuova edizione del programma a partire dal prossimo 15 marzo in prima serata su Italia 1. Mila Suarez è nota per essere una nota modella e influencer, nonché ex compagna di Alex Belli. Vera Miales, invece, l'abbiamo conosciuta quest'anno grazie al "GF Vip", in quanto compagna di Amedeo Goria. Tra pupe e secchioni vip ci saranno anche Flavia Vento, Nicolò Scalfi, Aristide Malnati, Francesco Chiofalo e Paola Caruso.

A giudicare pupe e secchioni, infatti, ci saranno Antonella Elia e Federico Fashion Style mentre aleggia il mistero sul terzo giurato che al momento non è stato ancora rivelato. "Sarà un mix fra reality, storie e pure divertimento", ha concludo Barbara d'Urso.