"La pupa e il secchione show", Paola Caruso ricoverata per un'allergia

Condotta da Barbara D'Urso , questa nuova versione del fortunato format promette scintille. Intanto però una delle Pupe annunciate, Paola Caruso , ha dovuto affrontare un brutto imprevisto: a causa di un attacco di allergia è stata ricoverata in ospedale. Il peggio è passato ma non è ancora al meglio: recupererà per il debutto della trasmissione?

E' stata la stessa Caruso a raccontare la sua disavventura con alcune storie su Instagram. "Ero in quarantena da giovedì per entrare nella villa - ha spiegato direttamente dalla barella del pronto soccorso tra un colpo di tosse e l'altro -. Però io sono allergica alla polvere e agli acari e nell'albergo c'era la moquette. Ho resistito i primi giorni poi alla fine non ce l'ho fatta più perché questa tosse è aumentata fino a che non ho più respirato più e ho chiamato l'ambulanza".

Una volta arrivata in ospedale la Caruso è stata sottoposta a terapia e le sue condizioni sono migliorate ma lei ha detto di "non stare proprio bene". Recupererà in tempo?

