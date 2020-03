"La Casa di carta 4" comincia con un grande caos

LEGGI ANCHE >

La "Casa di Carta" torna il 3 aprile con la quarta stagione

"Ti offro la libertà - dice Sierra mentre mostra le foto della figlia - altrimenti finisci in galera per trent'anni".

La banda sta affrontando un momento difficilissimo, il nemico si nasconde in casa e mette i bastoni tra le ruote per non far riuscire il colpo. Con il il Professore convinto che Raquel Murillo sia morta, mentre Rio e Tokio hanno distrutto un carro armato e Nairobi lotta tra la vita e la morte.

