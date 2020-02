I segreti de "La Casa di Carta" in un documentario: il dietro le quinte della serie-fenomeno

Nairobi si è salvata? Quale ruolo ha la fidanzata di Berlino, Tatiana? Diverse sono le risposte che si attendono dalla quarta stagione de "La Casa di Carta" , in arrivo su Netflix dal 3 aprile. La piattaforma streaming farà felici i fan della banda del Professore lanciando in concomitanza con i nuovi episodi anche un documentario che racconterà i segreti e i fatti dietro le quinte del drama spagnolo, per approfondire la natura di questo sorprendente fenomeno internazionale.

La serie ideata da Alex Pina aveva esordito in sordina sull'emittente spagnola generalista Antena3, ma dopo essere sbarcata sulla piattaforma streaming il successo ha scatenato una mania collettiva lanciando alle stelle la popolarità di attori come Alvaro Morte e Ursula Cabrero.

Dopo le puntate della terza stagione, in onda la scorsa estate, è salita la febbre per quelle nuove. Mesi fa, a riprese ancora in corso, Itziar Ituño, l’ispettrice Raquel Murillo e ora Lisbona, aveva fornito qualche anticipazione: "Le cose nella prossima stagione non andranno bene". E aveva aggiunto, sibillina: "Ci saranno molti momenti drammatici all'interno della banda. I protagonisti avranno un grande nemico dentro la banca e non sarà facile".





