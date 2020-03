"La Casa di carta 4": il videomessaggio del Professore preoccupa i fan

Manca poco all'inizio della quarta stagione de " La Casa di carta " e via social si iniziano a svelare i primi indizi. Sulla pagina Instagram della serie è infatti apparso un messaggio clandestino del Professore (Alvaro Morte), che sprona i suoi seguaci a tenere duro per Lisbona (Itziar Ituno) e per Nairobi (Alba Flores). Qual è stato il destino delle guerrigliere?

Sul canale Instagram della serie tv è apparso un video in cui l'ispettore Alicia Sierra (il personaggio interpretato da Najwa Nimri) dichiara di aver hackerato i social della banda e di avere la situazione sotto controllo. Il filmato viene però bruscamente interrotto dal Professore, che sprona i suoi seguaci a resistere: "Per Lisbona. Per Nairobi. Per la libertà".

CHE FINE HA FATTO NAIROBI? - Proprio le ultime parole hanno messo in allarme i fan. Alla fine della terza stagione avevamo lasciato il Professore braccato e convinto della morte della sua amata Lisbona (inscenata dalla polizia spagnola). Nel frattempo all'interno del Banco di Spagna Nairobi era stata attratta verso la finestra, per poter rivedere da lontano il figlio, ed era stata colpita da un cecchino. L'avevamo lasciata tra la vita la morte, tra le braccia dei suoi compagni. Tornerà a combattere anche nella quarta stagione o per lei l'aventura è finita?

