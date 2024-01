Ilary Blasi e il personal trainer: qualcosa più di un caffè?

Della fine della storia con Francesco Totti "si è detto troppo", secondo Ilary Blasi, "anche sbagliando". Ma a negare la versione ufficiale della showgirl - come spiega un servizio in onda a "Pomeriggio Cinque" - arriva a sorpresa il suo presunto amico speciale, Cristiano Iovino. La smentita affidata dal personal trainer romano a un'intervista esclusiva a Il Messaggero è categorica.

A mettere in crisi il matrimonio con Totti non sarebbe stato, dunque, come dichiarato da Ilary, un caffè, ma, secondo Iovino, "una frequentazione intima risalente alla fine del 2021", quando lei e Francesco erano ancora sposati, ma già ai titoli di coda.

Quel che è stato è storia, quel che sarà, invece, è cronaca delle ultime ore. A riaccendere le sorti del rapporto Totti-Blasi è un'intervista rilasciata a Il Corriere della Sera da Ilary Blasi. "Credo che la rabbia e i dispettucci siano quasi un passaggio obbligato", ha dichiarato la showgirl parlando del divorzio.

Così, dopo mesi di guerra e lacrime, sembrano fare capolino i primi segnali di pace. Francesco Totti è stato ufficialmente invitato a cena dall'ex moglie, che ammette di aver maturato "un sincero desiderio di andare oltre" la rabbia e i tradimenti o forse anche la nuova vita che entrambi hanno intrapreso con al fianco altri compagni di vita.