Fotogallery - Le coccole di Ilary Blasi e Bastian Muller in famiglia

Abbracci, mani che si sfiorano, sguardi languidi, coccole tra Ilary Blasi e Bastian Muller: è un tripudio di passione anche in famiglia.

Alla festa di battesimo del nipotino della showgirl, John Panicci, figlio della sorella Melory Blasi, i due innamorati non si sono tolti mani e occhi di dosso. Muller ha stretto tra le braccia il piccolino, come mostrano le immagini pubblicate dal settimanale “Chi”, e chissà che non ci sia un desiderio di paternità.